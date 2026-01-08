Українська авіація вдарила по лікарні в Куп’янську, де окупанти перебували в оточенні

Момент «прильоту» по будівлі з окупантами в Куп'янську.

Українська авіація завдала ударів по будівлі лікарні в місті Куп’янськ, де російські війська опинилися в оточенні. Про це повідомили пілоти Повітряних сил ЗСУ у блозі «Соняшник».



У дописі підкреслено, що навколо лікарні розташовувалася велика кількість українських позицій, що зробило планування та виконання удару ефективним.

Наслідки удару по будівлі з окупантами в Куп'янську.

«Цей маневр демонструє справжню майстерність наших пілотів», — зазначено разом із відеокадрами удару.



Аеророзвідка зафіксувала російських військових всередині будівлі лікарні, які перебували в оточенні українських сил. Окупанти змушені були виходити на вулицю, щоб набирати сніг у відра для розтоплення через нестачу води та провізії.

Архів кадрів російсько-української війни WarArchive підтвердив влучання двох високоточних бомб по лікарні. Геолокація показує, що удари були завдані саме по місту Куп’янськ, Харківської області.

Удар української авіації за оточеними російськими військовими біля центральної лікарні Куп'янська. Харківщина

Щоб сидіти в лікарні, треба мати талончики, кацапські підори!) pic.twitter.com/doipobME6x — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) January 8, 2026

Цей удар є частиною системної роботи Повітряних сил ЗСУ з нейтралізації окупантів у зоні оточення та збереження контролю над ключовими територіями Харківщини.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»