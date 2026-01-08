У Краматорську під час пожежі загинув чоловік

Пожежа у Краматорську. Фото: ДСНС

У місті Краматорськ Донецької області у багатоквартирному будинку спалахнула пожежа. У квартирі на п'ятому поверсі 10-поверхового будинку загинув 62-річний чоловік. Вогнем знищено меблі та особисті речі на площі близько 5 кв. м. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.



За попередніми даними, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівача.



У відомстві закликали громадян бути дуже обережними та уважними при використанні електрообігрівальних приладів.



«Не залишайте їх без нагляду, не встановлюйте поблизу легкозаймистих предметів, користуйтеся лише справними сертифікованими приладами та дотримуйтесь інструкцій виробника», — йдеться у повідомленні.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»