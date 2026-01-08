В Одесі затримали коригувальницю, яка маскувалася під вигул собак

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала в Одесі агентку російської військової розвідки, яка коригувала ворожі удари по місту та розповсюджувала проросійські матеріали у соцмережах.



За даними слідства, 52-річна місцева мешканка збирала координати об'єктів, зокрема, підрозділів української спецслужби на південному напрямку.

Для конспірації вона обходила райони міста під виглядом вигулу собак, змінювала одяг та поведінку, а зібрані фото, відео та геолокації передавала куратору через месенджер.



Агентку затримали біля режимного об'єкту. Під час обшуків у неї вилучили смартфон із агентурним «звітом» для ГРУ РФ та публікаціями в Telegram, які виправдовують вторгнення Росії в Україну.

Затриманій повідомили про підозру за трьома статтями, включаючи «державну зраду». Вона перебуває під вартою без права застави і може одержати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала неповнолітню коригувальницю удару по ТЕЦ у Кропивницькому.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»