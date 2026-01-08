Росіяни встановлюють Starlink і камери на коней через брак техніки

Військові РФ встановлюють Starlink та камери на коней

У мережі з’явилися кадри, на яких зафіксовано нестандартний спосіб використання засобів зв’язку російськими військовими — окупанти встановлюють термінали Starlink та відеокамери безпосередньо на коней. Про це повідомляють «Новини Донбасу».



На оприлюднених зображеннях видно, як військовослужбовці РФ закріплюють обладнання на спеціальних металевих конструкціях, розміщених на тваринах. Ймовірно, коней намагаються використовувати як мобільні платформи для зв’язку або спостереження в умовах дефіциту справної техніки.

Російські військові мають started equipping cavalry units with Starlink terminals and cameras. pic.twitter.com/Nn1cEwsSXM — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 8, 2026

Це не перший випадок залучення тварин окупаційною армією. Раніше російських військових уже помічали під час штурмових дій у лісосмугах верхи на конях, що свідчить про серйозні проблеми з забезпеченням підрозділів транспортом.



Окрім цього, повідомлялося й про використання віслюків для транспортування боєприпасів і спорядження. При цьому тварин часто перевантажують, змушуючи працювати на межі фізичних можливостей.



Експерти зазначають, що такі дії вказують не лише на логістичну кризу в армії РФ, а й на спроби компенсувати нестачу технічних ресурсів примітивними та небезпечними методами.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»