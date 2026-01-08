У Краматорську та Дружківці – аварійні відключення світла: також повідомляють про проблеми з електроенергією у Слов'янську

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

8 січня застосували аварійні відключення світла у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Всього – 10 черг.



У пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації розповіли, що у місті Дружківці на Донеччині також застосували графіки аварійних відключень.



Це пов'язано з низькою напругою. Обмеження діятимуть до стабілізації напруги.



Також повідомляють про проблеми зі світлом у місті Слов'янськ Донецької області.

Нагадаємо, що 7 січня внаслідок російської атаки Дніпро та область практично повністю залишилися без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко