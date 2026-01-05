Російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині

На Херсонщині російські війська атакували з безпілотників пункт видачі гуманітарної допомоги в одному з населених пунктів Даріївської громади. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, окупанти направили щонайменше три дрони по будівлі, де в момент атаки місцеві жителі отримували речі першої необхідності та гуманітарну допомогу.



Внаслідок удару загинув 64-річний чоловік. Ще дві людини отримали поранення — 79-річна жінка та 71-річний чоловік. У постраждалих діагностовано вибухові травми та осколкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про удар російського дрона по Запоріжжю, внаслідок атаки загинув водій екскаватора.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»