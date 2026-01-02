У Луганську примушують встановлювати месенджер Max

У Луганську окупаційна влада розпочала нову хвилю примусу до встановлення месенджера Max. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



Активісти зазначають, що адміністрації Росії змушують мешканців встановлювати месенджер під будь-яким приводом. Інформацію про аварії, відключення води, світла та інших комунальних послуг навмисно перестають публікувати на офіційних сайтах і у відкритих джерелах.



Натомість людям заявляють, що всі актуальні повідомлення доступні лише через «потрібний» месенджер. Рух спротиву наголошує, що такі дії є частиною системного контролю та інформаційного тиску на населення тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, російські окупаційні адміністрації забороняють школярам на тимчасово окупованих територіях користуватися будь-якими месенджерами, крім шпигунського додатка MAX.