Поліція показала перші хвилини після удару РФ по медичному закладу в Києві

Фото: ДСНС Києва

Поліцейські оприлюднили відео перших хвилин після російського удару по медичному закладу в Києві. Кадри з місця атаки опублікувало Міністерство внутрішніх справ України.







Правоохоронці одними з перших прибули до пошкодженої будівлі в Оболонському районі столиці.



Разом зі службами екстреного реагування вони евакуювали людей, супроводжували пацієнтів і персонал до безпечних місць, передавали поранених медикам та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

«На жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким», — повідомили у МВС.

Нагадаємо, в ніч на 5 січня російські війська завдали удару по медичному закладу в Києві. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»