Росіяни обстріляли один з генеруючих об'єктів на Донеччині

Російські окупанти вночі завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України. Станом на ранок знеструмлено споживачів у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Зафіксовано удар по одному з генеруючих об'єктів у Донецькій області. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються скрізь, де вирішує безпекова ситуація», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація найскладніша, адже відновлення електропостачання утруднене постійним обстрілом.



Раніше ми писали, що в ніч на 5 січня російські війська атакували територію України, запустивши 9 балістичних/зенітних керованих ракет та близько 165 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших моделей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»