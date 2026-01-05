UAnimals евакуювали тварин із прифронтового Білозерського

Евакуація тварин.

Благодійна організація UAnimals евакуювала з прифронтового Білозерського на Донеччині кішку з п’ятьма кошенятами, трьох собак та ще сім котів.

Для перевезення тварин волонтери використали клітки з сіном та переноски, евакуювавши їх на мікроавтобусі.



«За кадром залишається постійний ризик і біль від побаченого. Та ми не зупиняємося, адже захист слабких — справа сильних. Тварини у прифронті не мають інших шансів на порятунок», — йдеться у дописі організації.







Нагадаємо, під час евакуації авто потрапило під обстріл на Донеччині, внаслідок чого одна собака дістала поранення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»