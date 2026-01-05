Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Після атаки дронів у Дніпрі розлилося близько 300 тонн олії: Набережна перекрита на кілька днів
05 січня 2026, 15:57

Після атаки дронів у Дніпрі розлилося близько 300 тонн олії: Набережна перекрита на кілька днів

Після удару безпілотника у Дніпрі — масштабний розлив олії. Фото із соцмереж Після удару безпілотника у Дніпрі — масштабний розлив олії. Фото із соцмереж

Після атаки безпілотників на промислове підприємство у Дніпрі на міські дороги вилилося близько 300 тонн олії. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, удар припав по заводу, що належить американській компанії «Бунге» зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі (штат Міссурі).

Фото підприємства, куди вдарив дрон. Джерело: соцмережі Фото підприємства, куди влучив дрон. Джерело: соцмережі

Внаслідок пошкоджень стався масштабний розлив, який торкнувся проїжджої частини, у тому числі Набережної. Комунальні служби з перших годин ліквідують наслідки аварії: засипають забруднені ділянки піском та спеціальними сумішами, щоб запобігти ковзанню та забезпечити безпеку руху.

Проте, як зазначають у мерії, проїзд Набережною буде неможливий орієнтовно протягом 2—3 діб. Городян просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та заторів на дорогах.

«Коли ви стоїте у пробках, будь ласка, не сваріться, а подякуйте тим, хто працює в цих умовах», — наголосив мер.

Влада закликає стежити за офіційними ресурсами міської ради, де оперативно публікуватиметься інформація про перекриття доріг та зміни в роботі громадського транспорту.

Нагадаємо, російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Дніпро
Дніпро
цивільна інфраструктура розлив олії удар дрона
