Окупанти не змогли закріпитися на березі річки Сіверський Донець

Росіяни не змогли закріпитися на березі річки Сіверський Донець. Фото: скриншот

Російські війська застосовують тактику малих груп для інфільтрації в населений пункт Дронівка, а також намагаються обійти наші позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне. Про це повідомили у пресслужбі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.



«Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль – у більшості випадків це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через річку Сіверський Донець та закріпитися на прибережній території. Крім того, ворог намагається підтягувати артилерію та розгортати пункти дислокації пілотів поблизу північно-східної околиці населеного пункту Дронівка та у Серебрянському лісництві», — йдеться у повідомленні.



Основна мета росіян – взяти під контроль прибережну частину Сіверського Дінця – населені пункти Дронівка, Платонівка, Закотне, щоб стягувати ресурси, розгортати позиції артилерії та БПЛА та контролювати логістичне забезпечення.



ЗСУ вдається завчасно виявляти росіян і завдавати миттєвої поразки як за живою силою, так і статичними цілями. Такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку до селища Дронівка та інших населених пунктів.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»