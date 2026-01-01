СБС знищили російські ЗРК «Тор» та РЛС комплекс С-350 «Вітязь» на окупованій Донеччині

СБС знищили російські ЗРК «Тор» та РЛС комплекс С-350 «Вітязь». Фото: скріншот

Українські військовослужбовці 1 січня знищили в Донецькій області два російські зенітно-ракетні комплекси — тактичний ЗРК «Тор» та станцію радіолокації 50Н6Е комплексу С-350 «Витязь». Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

«Птахи СБС з батальйону «Asgard» 412 обр «Немезис» 1 січня 2026 року в Донецькій області знищили ще два високоякісні зенітно-ракетні комплекси ТОР-тактичний зенітний ракетний комплекс і РЛС 50Н6Е комплексу ЗРК С-350 «Вітязь знищення авіації та крилатих ракет», — йдеться у повідомленні.

За словами військового, РЛС здатна одночасно виявляти та супроводжувати до 40 цілей. Дальність ураження сягає 60 кілометрів, а, по висоті — до 25 кілометрів.



Раніше ми писали, що у Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по об'єктах на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»