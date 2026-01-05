В Україні розширили перелік органів з доступом до бази призовників

Центри рекрутингу ЗСУ отримали доступ до реєстру «Оберіг». Зеленський затвердив закон, який передбачає розширення доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.



Як повідомляє пресслужба ВР, документ розширює коло державних органів, які беруть участь у роботі з реєстром.



Зокрема центри рекрутингу Збройних Сил України отримали офіційний доступ до бази даних «Оберіг». Очікується, що це дозволить прискорити процес відбору громадян на військову службу за контрактом та підвищити ефективність укомплектування військових частин.



У пояснювальній записці до закону зазначається, що розширення доступу до реєстру призовників та резервістів має покращити координацію між структурами та зробити роботу рекрутингових центрів більш оперативною.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»