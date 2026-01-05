Атака БПЛА на Дніпро: масштабна пожежа після серії вибухів

Наслідки атаки на Дніпро.

У Дніпрі після атаки ворожих безпілотників спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві мешканці, публікуючи фото та відео наслідків удару в соціальних мережах.



За словами очевидців, пожежа виникла на правому березі міста після серії вибухів. Густий стовп диму видно з різних районів Дніпра.

«Величезна пожежа спалахнула на правому березі Дніпра після кількох вибухів. Дим видно майже з усього міста», — йдеться в повідомленнях місцевих жителів.

У Повітряних силах ЗСУ заздалегідь попереджали про загрозу: о 12:05 було зафіксовано рух ворожих БпЛА зі сходу в напрямку Дніпра.



За попередньою інформацією, один із дронів міг влучити в житловий будинок. Підписники Telegram-каналів повідомляють про сильне задимлення в районі житлової забудови. Офіційні дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»