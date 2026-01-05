Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Темпи просування російських військ сповільнилися майже вдвічі за тиждень — DeepState
05 січня 2026, 16:46

Темпи просування російських військ сповільнилися майже вдвічі за тиждень — DeepState

Ілюстративне фото: t.me/AFUStratCom Ілюстративне фото: t.me/AFUStratCom

Російські окупаційні війська за тиждень із 29 грудня по 5 січня розширили зону контролю на 47,8 кв. км. Це майже вдвічі менше, ніж тижнем раніше, коли під контроль супротивника перейшло 95,51 кв. км. Такі дані випливають із карт OSINT-проекту DeepState, підрахував «Інтерфакс-Україна».

Схід та північ Донецької області

Попри загальне уповільнення, окупант наростив темпи просування на Часовоярському, Костянтинівському та Сіверському напрямках. За тиждень там було захоплено 20,34 кв. км — переважно шляхом закріплення в сірій зоні, площа якої за цей же час скоротилася на 15,4 кв. км. Для порівняння, позаминулого тижня окупанти зайняли на цих напрямках 12,51 кв. км.

Інші напрями

На решті дільниць фронту фіксується помітне зниження темпів просування:

  • на Запорізькому, Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках у Запорізькій та Дніпропетровській областях — 7,71 кв. км за тиждень проти 28,78 кв. км тижнем раніше;
  • на Лиманському напрямку на півночі Донецької області — 3,18 кв. км (проти 4,35 кв. км);
  • на Покровському напрямку на заході Донецької області — 6,57 кв. км (проти 24,36 кв. км);
  • на Сумському напрямку — також 6,57 кв. км (проти 17,91 кв. км), крім району села Грабовське, де додатково захоплено 3,43 кв. км (позаминулого тижня — 3,93 кв. км).

Сіра зона

За звітний період площа сірої зони:

  • збільшився на 2,22 кв. км на Запорізькому, Гуляйпільському та Новопавлівському напрямах;
  • зросла на 10,92 кв. км на Покровському та Добропільському напрямах;
  • розширився на 8,55 кв. км на Вовчанському напрямку на Харківщині, де при цьому площа окупації не збільшилася;
  • скоротилася на 3,19 кв. км на Лиманському напрямі.

На Сумщині конфігурація сірої зони майже не змінилася: вона трохи збільшилася в районі Грабовського і дещо скоротилася на основному плацдармі військ РФ.

Загалом за минулий тиждень площа сірої зони зросла на 2,82 кв. км, тоді як тижнем раніше — на 13,99 кв. км.

Середньодобові показники та динаміка

Таким чином, у середньому за звітний тиждень окупаційні війська розширювали зону контролю на 6,83 кв. км за добу, а площа сірої зони збільшувалася в середньому на 0,4 кв. км щодня. Для порівняння, позаминулого тижня середньодобовий приріст контролю становив 13,64 кв. км.

Раніше повідомлялося, що в останній тиждень серпня та перший тиждень вересня 2025 року темпи розширення російської окупації становили в середньому 10–11 кв. км на добу — приблизно в 1,5 раза менше, ніж у середині серпня. У вересні просування сповільнилося і залишалося стабільним упродовж жовтня. У листопаді темпи різко зросли, переважно на Гуляйпільському напрямі, після чого знизилися рівня 13–14 кв. км на добу. У середині грудня вони знову збільшилися через активний наступ у напрямку Сіверська, проте потім повернулися до колишніх значень.

Раніше OSINT-аналітики проекту DeepState оновили інтерактивну карту бойових дій та зафіксували нові зміни на лінії фронту на Донеччині.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй

 

