Дружківка повністю знеструмлена. У МВА розповіли, коли в місті буде світло

У понеділок, 5 січня, у Дружківці Донецької області відсутнє електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«Ремонтні роботи з відновлення електропостачання у м. Дружківка триватимуть 06.01.2026р. Сьогодні електропостачання у місті Дружківка не буде», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські окупанти вночі завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України. Станом на ранок знеструмлено споживачів у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»