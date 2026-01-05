Російський дрон атакував Запоріжжя: загинув водій екскаватора

У Запоріжжі в результаті атаки російського безпілотника загинула одна людина. Про інцидент повідомили місцева влада та Telegram-канали.



За попередніми даними, ударний дрон РФ влучив по одному з районів міста. Внаслідок атаки загорівся екскаватор, який перебував на місці робіт. Водій техніки загинув на місці події.



Обставини атаки та тип безпілотника уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 5 січня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по території України, застосувавши 9 балістичних і зенітних керованих ракет, а також близько 165 ударних безпілотників типів Shahed, «Гербера» та інших моделей.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»