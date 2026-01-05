Мобілізований із Дніпра коригував удари по українських військових

Фото: Служба безпеки України

Контррозвідка СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ затримала агента РФ у лавах української армії. Ним виявився мобілізований житель Дніпра, який передавав ворогові дані для завдання повітряних ударів по Силах Оборони України.

Як встановило слідство, фігуранта завербували восени 2025 року працівники ФСБ. У поле зору російських спецслужб він потрапив через прокремлівську активність у Telegram-каналах, де систематично залишав коментарі на підтримку держави-агресора.



Після вербування агент цілеспрямовано мобілізувався до тилової військової частини одного з регіонів, щоб мати можливість «зсередини» вести розвідку на користь РФ. За інструкціями ФСБ він збирав і передавав координати тимчасового розміщення підрозділів ЗСУ та Нацгвардії — саме по цих об'єктах ворог планував ракетно-дронові удари.



Для виконання завдань зловмисник знімав військові об'єкти на камеру смартфона та фіксував їхню геолокацію. Після передачі інформації агент самовільно залишив військову частину та додатково «злив» російській спецслужбі її точне місцезнаходження.



Контррозвідка СБУ вчасно виявила «крота», поетапно задокументувала його розвідувальну діяльність та паралельно вжила заходів щодо захисту позицій Сил Оборони.



На фінальному етапі спецоперації підозрюваного затримали за місцем проживання його родичів, де він переховувався, намагаючись уникнути відповідальності. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.



Слідчі Служби безпеки України повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»