Українська армія останні два дні відбиває російські штурми Гришиного під Покровськом – ЗСУ

Удар по російських військах під Покровськом. Фото: кадр із відео

Сили оборони України відбивають російські штурми села Гришине Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



З початку року російська армія нарощує тиск у Покровській агломерації.



«Через неможливість продавити лобовими атаками оборону українських військ противник намагається діяти обхідними шляхами. Зокрема, намагається обійти агломерацію через Гришине та місто Родинське. Останні два дні противник безперервно здійснює штурмові дії в районі Гришиного. Під час атак противник залучає живу силу та легку техніку. Штурмові дії проводить переважно вночі для мінімізації своїх втрат. Водночас на підступах до Гришиного підрозділи стримують ворога. Всього за останні два дні Сили оборони ліквідували понад 30 військовослужбовців противника та уразили до 10 одиниць легкої техніки – мототехніка та багі», – розповіли у корпусі.



Окремо фіксуються спроби ЗС РФ діяти малими групами по 6-8 людей з виходом у північному напрямку від Покровська.



«Всі переміщення Сили оборони своєчасно виявляють і уражають противника з урахуванням наявних сил та засобів», – додали у 7-му корпусі.

Нагадаємо, що у Донецькій області російські війська не змогли закріпитися на березі річки Сіверський Донець.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко