«Русский мир» на книжной полке. Что предлагает читать донецкий «Маяк»

Рынок «Маяк» в Донецке – место, где до начала военных действий можно было найти много интересной и полезной литературы. И не очень интересной, и не очень полезной, как на любом книжном рынке. За последние пять лет традиции украинских книголюбов изменились – не всякую литературу можно найти, тогда на выручку приходят интернет-магазины, в том числе зарубежные. Жители оккупированного Донецка тоже покупают литературу в интернете, а поставщики привозят ее из России. Литературы от украинских издательств очень мало на полках донецких магазинов – продают то, что было закуплено еще до 2014-2016 годов. Но даже тогда, до начала конфликта, в книжных магазинах города было предостаточно литературы от российских издательств.



Книжные ряды «Маяка» - сегодня непопулярное место для дончан.

Многие киоски и магазины здесь закрыты. Некоторые переориентировались и пытаются держаться «на плаву» за счет местной «экзотики» - сувениров, пестрящих российским флагом и символикой «Л-ДНР».

Портреты Владимира Путина висят не только в кабинетах захваченных административных задний города.

Лицо российского президента можно встретить на магнитах, кружках, календарях и другой печатной продукции. Разве что на туалетной бумаге его нет. Такую продают в сувенирных лавках других украинских городов.

Путину посвящены целые серии книг, а для них в свою очередь выделены целые полки в одном из крупных книжных магазинов «Маяка».

Если остаться чуть дольше в секции, посвященной исторической публицистике, можно отыскать немало книг, пропитанных идеологией «русского мира», но изданных еще задолго до начала конфликта на Донбассе.

На этих полках - десятки новых и старых трактовок буквально всех исторических моментов, периодов и личностей Российской империи, Советского Союза и современной России. Бесконечная череда вопросов, кем был на самом деле Иосиф Сталин, почему рухнула Российская империя, кто победил во Второй мировой войне и почему она не Мировая, а Отечественная. Переосмысление революции-1917 и энное количество тайн Путина.

Среди новых книг – художественная литература, посвященная «гражданской войне на Украине».

В аннотации к книге «Русофобия» (2018) Алексея Ильина читателю предлагают возмутиться «нападками» на Россию со стороны Запада, например, из-за «присоединения Крыма, которое якобы произошло с нарушением международного права» или из-за «помощи жителям Донбасса». Русофобию в книге характеризуют как отрицательное отношение ко всему русскому, основанное «на исторических фальсификациях и политических инсинуациях». В предисловии говорится об «украинском кризисе» и «пятой колонне».

Как бороться с «пятой колонной» рассказывает Владимир Бушин в одноименной книге, которую он издал в 2015 году. В ней западный мир предсказуемо представлен абсолютным злом для русского человека.

«Мы …их!» (2003) - книга Сергея Хелемендика, автор которой поднимает вопросы самоопределения русских людей, которые ради «сильной державы» обязательно должны победить «их».



«Как убивают Россию» (2007) Александра Хинштейна – еще одна работа, описывающая разные исторические периоды российского государства, которое окружено «петлей НАТО». Украина среди прочих в книге представлена как историческая земля России.

Цитата: «Вся история нашего государства – это одна сплошная, непрекращающаяся война, которую ведут против России внешние и внутренние враги – и неизвестно, кстати, кто еще страшнее … Оглянитесь. Петля НАТО стянута вокруг российских границ. На наших исторических землях полыхают «цветные» революции, организованные на западные деньги по западным же сценариям».

Сталин в Донецке – не просто сувенирный символ, как, например, в Тбилиси. При группировке «ДНР» в Донецке Сталина «возродили» как символ СССР, расшифровав аббревиатуру так: «Свобода, Справедливость, Совесть, Равенство». На практике вышло иначе – автоматчики в городе, комендантский час, отсутствие свободы слова и шпиономания.

В книжном можно встретить о Сталине целую серию «антимифов».

В российской серии «Война и мы. Танковая коллекция» можно найти иллюстрированные книги о советском и российском оружии. Правда, современные издания все больше пестрят политикой. «Русский "Тигр". Бронеавтомобиль для "вежливых людей"» (2016) Сергея Суворова рассказывает о бронеавтомобиле, который был задействован в «возвращении Крыма», «принуждении Грузии к миру» и «контртеррористической операции в Сирии».

Армен Гаспарян в книге «ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков» (2018) пытается убедить читателя, что на Майдане была «не революция достоинства, а установление диктатуры украинских националистов».

С помощью художественных оборотов Александр Пересвет превращает агрессию России в «гражданскую войну». В 2017 году вышла его книга «Мститель Донбасса» о военных приключениях «донбасского мальчишки и российского офицера». В образе этого самого «мальчишки» автор, как он сам признался, хотел показать «уже появившийся в нашей жизни тип россиянина и имперского патриота».



Цитата из предисловия: «Именно такие люди и сражаются сейчас на Донбассе за новую Империю, которая возникнет на месте ушедшего в века СССР».

Приключения этого российского офицера – далеко не единственная выдумка, положенная в основу художественной литературы о конфликте на Донбассе. Пока одни авторы «плавают» между имперскими притязаниями, борьбой с «нацистами» и противостоянием «гражданской войне», другие – героизируют членов незаконных вооруженных формирований. В книге «Добровольцы. Век ХХI. Битва за Новороссию в портретах ее героев» автор Елена Семенова описала в 2015 году многих из тех, о ком сегодня написаны некрологи. А те, кто живы, скорее всего, не будут амнистированы из-за совершенных военных преступлений.