На Харьковщине российские дроны дважды атаковали спасателей во время тушения пожара

В ночь на 15 марта российские войска атаковали ударными БПЛА лицей в городе Богодухов. В результате удара загорелась крыша здания на площади 500 кв. м, повреждены 18 жилых домов и 5 школьных автобусов.

Через час после первой атаки оккупант нанес повторный удар, целясь по спасателям, которые работали на месте. Повреждена пожарная автоцистерна, четыре мирных жителя пострадали — у них зафиксирована острая стрессовая реакция.

Еще через час второй удар вызвал пожар в пожарном автомобиле и школьном автобусе. Сотрудники ГСЧС не пострадали.

Пожар удалось ликвидировать.



За сутки российская армия сбросила восемь управляемых авиационных бомб на Херсонскую область. В Одесской области полностью обесточен Черноморск из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В Сумах российские дроны нанесли удары по критической инфраструктуре, есть разрушения.



