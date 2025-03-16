Войска РФ за сутки 20 раз ударили по Донетчине: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за прошедшие сутки, 15 марта, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил начальник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам Филашкина, под удар российской армии попали четыре района:



Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской громады ранены 3 человека.





Покровский район. В Покровске повреждены 2 многоэтажки; в Родинском ранен человек, поврежден дом и гараж. В Белицком Добропольской громады ранен человек. В Гродовской громаде поврежден гараж в Малиновке и хозяйственная постройка в Новоэкономическом.





Краматорский район. В Лимане повреждены 9 домов и хозяйственная постройка. В Константиновке поврежден дом, в Иванополье — 4 админздания.





Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что за 15 марта российские оккупанты неоднократно атаковали Покровскую громаду Донецкой области.