Войска РФ за сутки 20 раз ударили по Донетчине: повреждены дома

Российские военные за прошедшие сутки, 15 марта, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил начальник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.
По словам Филашкина, под удар российской армии попали четыре района:
Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской громады ранены 3 человека.
Покровский район. В Покровске повреждены 2 многоэтажки; в Родинском ранен человек, поврежден дом и гараж. В Белицком Добропольской громады ранен человек. В Гродовской громаде поврежден гараж в Малиновке и хозяйственная постройка в Новоэкономическом.
Краматорский район. В Лимане повреждены 9 домов и хозяйственная постройка. В Константиновке поврежден дом, в Иванополье — 4 админздания.
Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.
Ранее мы писали, что за 15 марта российские оккупанты неоднократно атаковали Покровскую громаду Донецкой области.
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