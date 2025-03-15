Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Трамп анонсировал новости о переговорах с Украиной и РФ по прекращению огня

15 марта 2025, 11:00

Трамп анонсировал новости о переговорах с Украиной и РФ по прекращению огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, появятся новости о переговорах с Украиной и Россией по прекращению огня.

Об этом он сообщил в интервью журналистке Шерил Эткиссон, отвечая на вопрос об общении с Владимиром Путиным.

«Мы имеем дело с ним, и, думаю, это происходит разумно. Ситуация очень сложная, это кровавая, ужасная война. Но, как мне кажется, все идет хорошо. У нас есть соглашение о прекращении огня с украинцами, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. Думаю, пока все прошло успешно. В понедельник мы узнаем больше, и, надеюсь, это будет хорошая новость», — заявил Трамп.

Ранее президент США неоднократно заявлял о намерении добиться завершения войны.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что вопрос Энергодара и Запорожской АЭС поднимался в ходе переговоров между украинской и американской сторонами в контексте контроля над территориями.

Президент Украины также отметил, что вопрос территорий станет одним из самых сложных при обсуждении прекращения войны.

Он добавил, что международные партнеры Украины знают, что Киев не признает оккупированные территории частью России.

«Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины», — заявил глава государства.

Зеленский также напомнил, что в официальном документе, опубликованном после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, вопрос территорий не был отражен, «но это не значит, что этот вопрос не поднимался».

Ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.

По данным источников Reuters, среди требований Путина: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.

ТЕГИ

Прочее
мирное урегулирование
Люди
Дональд Трамп

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:10
Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года
23:00
Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охрана блокпостов, патрулирование, фильтрация в Мариуполе: троих бывших полицейских подозревают в госизмене
15:38
В результате обстрела Горловки ранены два человека
13:29
Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине
11:06
В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»
10:55
В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов
09:29
На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА
23:00
Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области
15:40
«ДНР» утверждает, что задержала группировку, которая взорвала авто «полицейского» в Мариуполе
11:50
На оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах: в ОВА рассказали, что известно
09:51
На оккупированной части Запорожской области процветает торговля оружием
23:00
Главное за день: Украинские силы покидают Суджу. Удар по Одессе и Кривому Рогу
22:58
«ЛНР» хочет ограничить передвижение людей в нескольких оккупированных городах Луганщины
16:21
В Крыму студентов заставляют сдавать кровь для армии РФ
15:30
«ЛНР» сменила еще одного «министра»
14:24
В оккупированном Шахтерске произошла авария при участии военных грузовиков
23:00
Главное за день: Временный режим тишины. Масштабная атака дрона на РФ
16:07
Житель Ялты осужден на 24 года по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева
12:57
Оккупированный Иловайск частично обесточен
все новости
13:49
В результате обстрела Волновахского района ранены трое мирных жителей
13:00
На Харьковщине российские дроны дважды атаковали спасателей во время тушения пожара
12:05
Массированные атаки по инфраструктуре Украины: РФ била по железной дороге и энергосистеме
11:00
Трамп анонсировал новости о переговорах с Украиной и РФ по прекращению огня
10:18
Массовые обстрелы Донетчины: разрушены 70 домов, есть раненые
09:22
ВСУ отошли от Суджи в Курской области ближе к границе — карта
09:10
Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года
08:35
Донецкая область: за сутки шесть мирных жителей пострадали от обстрелов
23:00
Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу
22:45
Советник Белого дома: Украине, возможно, придется уступить некоторые территории России
22:14
Удар по Кривому Рогу: количество раненых растет
22:07
Второй удар за день: в Херсоне горит частный дом после атаки УАБами
21:26
Зеленский: вопрос территорий станет ключевым в мирных переговорах
20:30
Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу, ситуация остается сложной
19:30
После разговора с Трампом Путин заявил, что украинские военные должны сдаться в Курской области
18:27
Клименко: убийство Ганула могло быть заказано спецслужбами РФ — что известно о стрелке
17:45
В ГВА назвали, какое сейчас расстояние от Покровска до линии фронта
17:39
G7 угрожает России санкциями, если она откажется прекращать огонь — СМИ
17:04
Генштаб ВСУ опроверг окружение войск в Курской области
16:48
Третья штурмовая бригада стала Третьим Армейским корпусом
все новости
ВИДЕО
После разговора с Трампом Путин заявил, что украинские военные должны сдаться в Курской области После разговора с Трампом Путин заявил, что украинские военные должны сдаться в Курской области
14 марта, 19:30
Штурм африканских наемников на двухколесном транспорте. Фото: кадр и звидео Африканские наемники в ВС РФ отрабатывают штурмы на мопедах
14 марта, 15:15
Удар по военному полигону в Нижегородской области РФ. Фото: кадр из видео Беспилотник атаковал уникальный военный полигон в России
14 марта, 14:54
Штурм российской позиции. Фото: кадр из видео Украинская пехота провела штурм и захватила позицию армии РФ под Покровском: в НГУ показали уникальные кадры
14 марта, 14:27
Склад ракет и две газокомпрессорные станции были поражены беспилотниками СБУ на территории РФ. Иллюстративное фото На территории РФ дроны СБУ ударили по складу ракет и двум газокомпрессорным станциям
14 марта, 10:32
Снаряды на оставленной СОУ позиции в Курской области. Фото: кадр из видео Россияне показали оставленную позицию гаубицы М777 в Курской области
14 марта, 10:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор