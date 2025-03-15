Трамп анонсировал новости о переговорах с Украиной и РФ по прекращению огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, появятся новости о переговорах с Украиной и Россией по прекращению огня.



Об этом он сообщил в интервью журналистке Шерил Эткиссон, отвечая на вопрос об общении с Владимиром Путиным.



«Мы имеем дело с ним, и, думаю, это происходит разумно. Ситуация очень сложная, это кровавая, ужасная война. Но, как мне кажется, все идет хорошо. У нас есть соглашение о прекращении огня с украинцами, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. Думаю, пока все прошло успешно. В понедельник мы узнаем больше, и, надеюсь, это будет хорошая новость», — заявил Трамп.



Ранее президент США неоднократно заявлял о намерении добиться завершения войны.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что вопрос Энергодара и Запорожской АЭС поднимался в ходе переговоров между украинской и американской сторонами в контексте контроля над территориями.



Президент Украины также отметил, что вопрос территорий станет одним из самых сложных при обсуждении прекращения войны.



Он добавил, что международные партнеры Украины знают, что Киев не признает оккупированные территории частью России.



«Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины», — заявил глава государства.



Зеленский также напомнил, что в официальном документе, опубликованном после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, вопрос территорий не был отражен, «но это не значит, что этот вопрос не поднимался».



Ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



По данным источников Reuters, среди требований Путина: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.