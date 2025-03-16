Стали известны потери России в войне против Украины с начала 2025 года

Сырский назвал потери России в войне против Украины с начала года. Фото: скриншот с видео

Силы обороны ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек. Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта», — отметил он.



Кроме того, Сырский поблагодарил украинских военных за профессиональную боевую работу и стойкость.



Ранее мы писали, что оккупационные войска в ночь на 16 марта запустили по территории Украины 90 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 47 БПЛА в девяти украинских областях.