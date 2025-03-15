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Зеленский: окружения ВСУ в Курской области нет, операция продолжается

15 марта 2025, 15:00

Зеленский: окружения ВСУ в Курской области нет, операция продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и подтвердил, что окружения украинских войск в Курской области нет, операция продолжается.

«Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет», — заявил Зеленский в своем Телеграм-канале.

Он также отметил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия накапливает силы вдоль восточной границы, что может свидетельствовать о подготовке ударов по Сумской области.

«Также видим направления вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что накопление российских войск подтверждает намерение Москвы игнорировать дипломатические усилия и затягивать войну.

«Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы», — подчеркнул президент.

Силы обороны Украины покинули райцентр Суджа в Курской области и отошли ближе к российско-украинской границе. Как пишет «Интерфакс-Украина», это следует из карты Курского направления, опубликованной Генеральным штабом ВСУ утром 15 марта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели, ослабив давление российских войск на другие участки фронта. Однако он отметил, что ситуация в этом регионе по-прежнему остается сложной.

Владимир Путин заявил, что после его телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и первых контактов глав внешнеполитических ведомств наметился прогресс в российско-американских отношениях. Глава Кремля также заявил, что украинские военнослужащие, находящиеся в Курской области РФ, могут рассчитывать на сохранение жизни и достойное обращение, если сложат оружие и сдадутся в плен.

Ранее Трамп заявил, что «вооруженный конфликт необходимо завершить как можно скорее, а судьбы [якобы окруженных] солдат должны решаться в духе гуманности».

Генштаб ВСУ ранее заявил, что «угрозы окружения украинских подразделений нет». В командовании ВСУ отметили, что военные провели перегруппировку и заняли «более удобные рубежи обороны».

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