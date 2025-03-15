Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Украина успешно применила ракету «Длинный Нептун» на тысячу км — Зеленский

15 марта 2025, 16:42

Украина успешно применила ракету «Длинный Нептун» на тысячу км — Зеленский

Установка «Нептун». Фото — иллюстративное Установка «Нептун». Фото — иллюстративное

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун» на дистанции 1000 км.

«Длинный Нептун» прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — заявил Зеленский в своем Телеграм-канале.

Президент поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных за этот успех.

Он не уточнил, куда именно была выпущена ракета. Известно, уже второй день горит нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край, Россия) после ночной атаки.

«Нептун» — это украинский крылатый ракетный комплекс, разработанный конструкторским бюро «Луч». Первоначально ракета была предназначена для поражения надводных целей, но со временем была адаптирована для ударов по наземным объектам.

Проект основан на советской ракете Х-35, но украинские разработчики существенно усовершенствовали конструкцию, увеличив дальность, точность и возможности системы наведения.

Характеристики стандартного «Нептуна»

  • Дальность поражения: до 400 км
  • Скорость: около 900 км/ч (0,8–0,85 Маха)
  • Масса боевой части: 150 кг
  • Тип боевой части: осколочно-фугасная
  • Тип наведения: активная радиолокационная головка самонаведения
  • Система запуска: наземная мобильная установка

Ракеты «Нептун» впервые громко заявили о себе 13 апреля 2022 года, когда ВМС Украины поразили российский флагман «Москва» — ракетный крейсер Черноморского флота. После попадания двух ракет корабль загорелся и вскоре затонул.

ТЕГИ

Прочее
ВПК Длинный Нептун

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:10
Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года
23:00
Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охрана блокпостов, патрулирование, фильтрация в Мариуполе: троих бывших полицейских подозревают в госизмене
15:38
В результате обстрела Горловки ранены два человека
13:29
Очередной акт вандализма: захватчики повредили каменные бабы на Луганщине
11:06
В оккупированном Донецке переполнены морги: трупы российских военных хранят в холодильниках для рыбы – «АТЕШ»
10:55
В оккупированном Мариуполе россияне забирают топливо из автобусов
09:29
На оккупированной Луганщине начали формировать «народные дружины»: им разрешили применять физическую силу – ОВА
23:00
Главное за день: Путин назвал условия перемирия. Эвакуация в Сумской области
15:40
«ДНР» утверждает, что задержала группировку, которая взорвала авто «полицейского» в Мариуполе
11:50
На оккупированной Луганщине внедрили пропагандистскую программу в детсадах: в ОВА рассказали, что известно
09:51
На оккупированной части Запорожской области процветает торговля оружием
23:00
Главное за день: Украинские силы покидают Суджу. Удар по Одессе и Кривому Рогу
22:58
«ЛНР» хочет ограничить передвижение людей в нескольких оккупированных городах Луганщины
16:21
В Крыму студентов заставляют сдавать кровь для армии РФ
15:30
«ЛНР» сменила еще одного «министра»
14:24
В оккупированном Шахтерске произошла авария при участии военных грузовиков
23:00
Главное за день: Временный режим тишины. Масштабная атака дрона на РФ
16:07
Житель Ялты осужден на 24 года по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева
12:57
Оккупированный Иловайск частично обесточен
все новости
16:42
Украина успешно применила ракету «Длинный Нептун» на тысячу км — Зеленский
15:50
Великобритания готовит план поддержки безопасности Украины
15:00
Зеленский: окружения ВСУ в Курской области нет, операция продолжается
13:49
В результате обстрела Волновахского района ранены трое мирных жителей
13:00
На Харьковщине российские дроны дважды атаковали спасателей во время тушения пожара
12:05
Массированные атаки по инфраструктуре Украины: РФ била по железной дороге и энергосистеме
11:00
Трамп анонсировал новости о переговорах с Украиной и РФ по прекращению огня
10:18
Массовые обстрелы Донетчины: разрушены 70 домов, есть раненые
09:22
ВСУ отошли от Суджи в Курской области ближе к границе — карта
09:10
Россия запретила украинцам регистрировать недвижимость в оккупированных регионах до 2028 года
08:35
Донецкая область: за сутки шесть мирных жителей пострадали от обстрелов
23:00
Главное за день: Трамп просит «пожалеть украинских военных». Удар по Кривому Рогу
22:45
Советник Белого дома: Украине, возможно, придется уступить некоторые территории России
22:14
Удар по Кривому Рогу: количество раненых растет
22:07
Второй удар за день: в Херсоне горит частный дом после атаки УАБами
21:26
Зеленский: вопрос территорий станет ключевым в мирных переговорах
20:30
Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу, ситуация остается сложной
19:30
После разговора с Трампом Путин заявил, что украинские военные должны сдаться в Курской области
18:27
Клименко: убийство Ганула могло быть заказано спецслужбами РФ — что известно о стрелке
17:45
В ГВА назвали, какое сейчас расстояние от Покровска до линии фронта
все новости
ВИДЕО
После разговора с Трампом Путин заявил, что украинские военные должны сдаться в Курской области После разговора с Трампом Путин заявил, что украинские военные должны сдаться в Курской области
14 марта, 19:30
Штурм африканских наемников на двухколесном транспорте. Фото: кадр и звидео Африканские наемники в ВС РФ отрабатывают штурмы на мопедах
14 марта, 15:15
Удар по военному полигону в Нижегородской области РФ. Фото: кадр из видео Беспилотник атаковал уникальный военный полигон в России
14 марта, 14:54
Штурм российской позиции. Фото: кадр из видео Украинская пехота провела штурм и захватила позицию армии РФ под Покровском: в НГУ показали уникальные кадры
14 марта, 14:27
Склад ракет и две газокомпрессорные станции были поражены беспилотниками СБУ на территории РФ. Иллюстративное фото На территории РФ дроны СБУ ударили по складу ракет и двум газокомпрессорным станциям
14 марта, 10:32
Снаряды на оставленной СОУ позиции в Курской области. Фото: кадр из видео Россияне показали оставленную позицию гаубицы М777 в Курской области
14 марта, 10:25

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор