Украина успешно применила ракету «Длинный Нептун» на тысячу км — Зеленский

Установка «Нептун». Фото — иллюстративное

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун» на дистанции 1000 км.



«Длинный Нептун» прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — заявил Зеленский в своем Телеграм-канале.



Президент поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных за этот успех.



Он не уточнил, куда именно была выпущена ракета. Известно, уже второй день горит нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край, Россия) после ночной атаки.

«Нептун» — это украинский крылатый ракетный комплекс, разработанный конструкторским бюро «Луч». Первоначально ракета была предназначена для поражения надводных целей, но со временем была адаптирована для ударов по наземным объектам.



Проект основан на советской ракете Х-35, но украинские разработчики существенно усовершенствовали конструкцию, увеличив дальность, точность и возможности системы наведения.

Характеристики стандартного «Нептуна»

Дальность поражения: до 400 км

Скорость: около 900 км/ч (0,8–0,85 Маха)

Масса боевой части: 150 кг

Тип боевой части: осколочно-фугасная

Тип наведения: активная радиолокационная головка самонаведения

Система запуска: наземная мобильная установка

Ракеты «Нептун» впервые громко заявили о себе 13 апреля 2022 года, когда ВМС Украины поразили российский флагман «Москва» — ракетный крейсер Черноморского флота. После попадания двух ракет корабль загорелся и вскоре затонул.