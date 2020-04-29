Freedom House: У всех ограничений во время карантина должны быть четкие сроки

Карантин в мире стал не только мерой предосторожности, которая должна спасти человеческие жизни. Чрезвычайные меры в некоторых странах послужили поводом для усиления того или иного политического режима. Органы власти и отдельные политические лидеры требуют дополнительные полномочия для себя, а люди, выступающие против этого, автоматически становятся своеобразными диссидентами.



Рискует ли украинцы оказаться в такой ситуации? Об этом журналисты «Новостей Донбасса» пообщались главой Фонда «Freedom House» в Украине Мэтью Шаафом.

Шааф отмечает, что Конституция страны и ее законы дают достаточно полномочий предпринимать необходимые меры для борьбы с эпидемией. Вот только как создаются те или иные ограничения - совсем другой вопрос.



«Обычно, общественная политика в демократической стране должна быть создана в широкой констатации со стейкхолдерами на основании научных исследований с заключениями. Она должна быть прозрачной, с определенными целями и так далее. Когда мы говорим об ограничении прав, тогда требования к создателям еще строже. Но в любом случае, меры, связанные с кризисом должны быть ясны и понятны. Сейчас не время для достижения личных, не связанных с кризисом, целей. Если мы берем ситуацию в Украине, насколько я знаю, Кабинет Министров в констатации с министерствами и другими органами разрабатывает политику карантина и ограничений», - высказался Шааф.



Но являются ли цели и средства реализации карантина прозрачными и понятными для общества?



По мнению эксперта, они довольно ясны в Украине, но все же есть вопросы.



«Не только Украина сталкивается со сложностями в ходе реализации карантина и других мер. Я бы хотел обратить внимание еще раз на то, что общественная политика, любые ограничения должны быть обоснованы научными исследованиями. Иначе, не факт, что эти действия будут успешны и что у людей будет доверие к политическим лидерам, что они действуют в общественных интересах. В отсутствии доверия к лидерам возникнет проблема с несоблюдением этих мер. Мы видим эту проблему в Украине, в США, в других странах, когда лидеры не всегда обосновывают свои поступки. И поэтому коммуникация в таких ситуациях очень важна», - считает он.



Шааф добавил, что ситуация с вирусом меняется быстро, из-за чего людям страшно оставаться без актуальной информации. Но быстрое принятие решения без обсуждения с общественностью или без пояснения, для чего это делается, тоже имеет последствия:



«Например, когда внесли большие штрафы для населения за несоблюдение карантина, не было обсуждения, насколько мне известно, о том, что будет с людьми, у которых нет дома, которые не могут работать дистанционно, которые продают овощи на улице, и которые без этого дохода будут страдать от голода. Для всех мер, и особенно для тех, у которых будут ограничения, необходимы четкие и понятные объяснения. Если лидеры не могут объяснить, почему одна или другая мера необходимы, конечно, возникает вопрос».



Означает ли это, что Украине угрожает авторитаризм и установление тотального контроля после завершения карантина?



Шааф считает, что такие опасения вполне оправданы:



«Мы видим, как это может быть в некоторых странах. Сейчас время для эффективных мер в борьбе с коронавирусом. Меры могут быть строгие, но это не значит, что должны быть сплошные ограничения. Что спасет общество от тотального контроля? Это конкретные сроки для ограничительных мер. Когда государство получает новое полномочие через закон о чрезвычайных ситуациях, оно точно должно быть с ограниченным сроком. Например, на две недели, на месяц, на три месяца. Если необходимо продлить срок, это нормально. Но ограничительные меры должны быть часто оправданы, обоснованы через прозрачные процессы».



Если же после завершения кризиса ограничения или новые полномочия остаются, это плохой сигнал для общества. Шааф считает, что государства могут злоупотреблять, прежде всего, отслеживанием своих граждан через мобильные телефоны, через доступ к их личным данным. Поэтому общество должно следить за соблюдением прав человека даже во время карантина.



«Freedom House» указывал на ситуации в некоторых странах, которые иллюстрируют этот риск.



«То, что происходит в Венгрии - наихудший вариант развития событий. Вызывают озабоченность меры, которые принимали в Китае, в стране тотального контроля. В Эфиопии, по мнению наших экспертов, тоже есть угрозы тотального контроля через новые полномочия», - отметил Шааф.



Он добавил, что пока организация не заметила в Украине критической ситуации.



«Пока в Украине мы не видели таких ситуаций, как в других странах, где амбициозные лидеры или партии требуют, или получают неограниченную власть на основании необходимости бороться с коронавирусом. Надеюсь, что этого не будет», - подытожил эксперт.

Подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.