Почему люди не могут проехать через КПВВ на Донбассе. Разговор с правозащитницей

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Из-за боевых действий в результате российской агрессии на Донбассе миллионы людей лишены свободы передвижения, доступа к качественной медицине. На неподконтрольной территории права человека ограничены еще больше - нет ни свободы слова, ни свободы собраний и политической конкуренции. Как карантин повлиял на этих людей - в интервью с Аленой Луневой, представительницей Центра прав человека «Змина». Журналисты «Новостей Донбасса» пообщались с правозащитницей в эфире подкаста «Есть тема».

Алена, поделитесь вашими наблюдениями о влиянии карантина на права человека на Донбассе, особенно, в прифронтовой зоне.



Я думаю, тут стоит говорить в контексте общих ограничений прав и свобод. Действительно, когда мы говорим о карантинных мерах, нельзя не вспомнить об ограничении свободы передвижения. И еще вначале марта, когда появилась информация, что закроют КПВВ, действительно, мы увидели наплыв людей. Мы увидели, что большое количество людей пытались выехать с оккупированных территорий, возможно, в надежде получить лучшую медицинскую помощь на подконтрольной территории. Потому что очевидно, на оккупированных территориях Донбасса сложно говорить о какой-то качественной стандартизированной медицинской помощи. Плюс, совсем не понятно, как там подсчитывают количество заразившихся, в чью статистику идут эти данные.



Правительство, вводя ограничительные меры, не предупредило о них заранее. То есть они ввели их буквально накануне, т.е. в воскресенье, накануне 16-го марта и уже совсем закрыли КПВВ на въезд и выезд…



Насколько мы знаем, вы и ваша организация была одним из инициаторов обращения к органам власти.



Да. Мы говорили о том, что, во-первых, нельзя пропиской определять, где человек живет, потому что большинство переселенцев не имеют регистрацию на подконтрольной территории. И мы настаивали на том, что, если уже ограничивать свободу перемещения и говорить о карантине, нужно дать возможность вернуться всем, кто уехал на праздники и выходные на оккупированные территории.



Также мы говорили о том, что необходимо дать всем тем, кто возможно, болен, выехать с оккупированной территории, и предоставить им надлежащий уровень медицинской помощи на подконтрольной территории, усилить медицинскую помощь в прифронтовой зоне. Мы знаем, в каком плачевном состоянии находится медицина в этих регионах, насколько они не готовы к эпидемии.



Именно прифронтовая зона?



Прифронтовая зона особенно. Наши коллеги из «Восток-СОС» проводили мониторинг в Луганской области, они объездили все инфекционные отделения. И собственно, их выводы очень плачевны по поводу того, в каком состоянии находится медицина в этих регионах.



Также мы просили, чтобы были определены гуманитарные основания, по которым люди на оккупированных территориях, независимо от прописки, имеют право выехать оттуда. Например, люди, которые нуждаются в антиретровирусной терапии, противотуберкулезной терапии, или те, у которых химиотерапия, плановые операции, если они были назначены. То есть должен быть определенный список оснований, по которым люди в любом случае могут выехать с оккупированных территорий. И этот пункт был, в принципе, выполнен. Хотя этот перечень не опубликован, но нам известно, что вице-премьер-министр Алексей Резников своим письмом разъяснил, какие могут быть основания, и направил его командующему ООС и государственной пограничной службе.



Среди таких гуманитарных оснований: смерть близкого родственника, болезнь близкого родственника, медицинские меры, необходимость обратиться к врачу на подконтрольной территории, получение терапии, от которой зависит жизнь. Проблема случилась тогда, когда украинская сторона позволяла людям пересекать линию разграничения и административную границу с Крымом, а сторона так называемых «ДНР-ЛНР» закрыли со своей стороны линию разграничения и люди не смогли попасть.



Есть ли уже конкретные результаты ваших обращений? Кто-то почувствовал облегчение от этого письма?



Это вообще решалось… Ну, да, мы знаем, и мониторы, которые постоянно дежурят на КПВВ на востоке…



То есть чиновники уже перестроились?



Они это делали до тех пор, пока та сторона не закрыла. Какой смысл пропускать людей, если там их не пропускают?



Может быть. Кто-то может оттуда прорваться? Пропустят ли тогда человека?



На КПВВ постоянно дежурят мониторы благотворительного фонда «Право на защиту». А в Крыму «Крымская правозащитная группа». Первую неделю, когда действовали эти гуманитарные основания, не был введен жесткий режим с противоположной стороны, проходили до сотни людей в день. Эти люди пересекали КПВВ по гуманитарным основаниям. Да, такие люди были. И они успешно проходили.



Мы знаем, что есть такая категория граждан, «застрявшая». Люди не могут проехать через КПВВ и вынуждены ехать через Россию. Многие живут на заправках, где-то снимают временное жилье. Вам известны такие случаи? Что делать людям в таких случаях?







Надо понимать, насколько есть проблема в пропуске с украинской стороны или это так называемые «ЛНР/ДНР» не пропускают. Очевидно, что люди будут пытаться найти дорогу домой. Более того, через какое-то время, возможно, и с оккупированной территории будут пытаться попасть на подконтрольную территорию. Когда у тех же пенсионеров, которые получали пенсию на подконтрольной территории, закончатся деньги.



Кабмин и ВР приняли закон, согласно которому пенсия начисляется без идентификации, действие пенсионной карточки не приостанавливается. И пенсии люди продолжают получать, но забрать они их смогут только, когда выедут сюда.



Каким образом они будут снимать свои деньги, находясь на оккупированной территории – большой вопрос. Если КПВВ не откроют, не будет ли это причиной того, что люди будут через территорию РФ объезжать?



Либо будут устраивать какие-то схемы получения денег на неподконтрольной территории. И такие примеры, кстати, тоже уже сегодня известны.



Будут стараться. На сайтах региональных прокуратур и СБУ часто появляется информация о том, что прикрыта схема незаконного финансирования террористической группировки посредством обналичивания карт. Хотя очевидно, что не все люди могут пересекать КПВВ. Сейчас никто не может пересекать КПВВ для того, чтобы снять свои деньги. И безусловно, это большая проблема, над которой мы очень много работаем, но пока все упирается в большие деньги, которые государство не готово выделять.



Можете вы перечислить 5 основных потребностей людей, которые сегодня находятся на неподконтрольной территории с точки зрения прав человека? В чем нуждаются наиболее уязвимые граждане Украины, оставшиеся на неподконтрольных территориях?



Сейчас непросто говорить, потому что у меня нет данных мониторинга и люди не выезжают. Но точно останется потребность в социальной защите, в поддержке, в медицинской помощи, безусловно. Потому что достаточно много людей, хотя у нас статистика не ведется, получали медицинскую помощь на подконтрольной территории.



Вопросы образования остаются острыми, потому что вступительная кампания на носу и не понятно, каким образом ее реализуют. Постоянно государство предпринимает какие-то действия или говорит, что предпринимает, чтобы увеличить количество детей с оккупированных территорий, которые выезжают и поступают в образовательные учреждения на подконтрольной территории. Очевидно, что в этом году будет большой провал в этой статистике.



Вопросы компенсации. Я думаю, что это острые вопросы, потому что у людей разрушено жилье и не только оно, но и здоровье. Вопрос: каким образом это компенсировать и считать?



Вопросы пересечения КПВВ, потому что на востоке они не оборудованы до сих пор, к сожалению.

А что еще можно сделать для тех, кто живет на прифронтовых территориях?



Я думаю, что это вопросы инфраструктуры, вопросы транспортного сообщения, потому что это большая проблема. Вопросы социального сопровождения семей, которые живут на линии разграничения. Это восстановление государственных учреждений, потому что там, где были суды, например, в той же Станице, здание суда разрушено и нет его. Это нужно не только жителям Станицы, но и жителям неподконтрольной части Луганской области, которые бы хотели, возможно, обратиться в суд. Это вопросы социального сопровождения и социальной защиты также, медицинской помощи.

Подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.