От азбуки до автомата: Как «Л-ДНР» приобщают молодежь к «русскому миру»

«Л-ДНР» вталкивают военизированный «русский мир» в головы молодежи. Фото: dnronline

Сергею (имя изменено по просьбе героя) было 12 лет, когда началась война на Донбассе. В этом году он покинул Донецк, чтобы поступить в украинский университет. Сейчас на подготовительных курсах в Мариуполе Сергей вспоминает историю Украины и украинский язык, эти предметы на неподконтрольной территории уже давно не преподают.



Как живется молодежи в ОРДЛО и почему оттуда стремятся уехать – юноша поделился с журналистами «Новостей Донбасса».





«Россия нас заберет»



«Мы учили историю России, поначалу у нас мало было истории Украины, потом полностью ее убрали и все. Затем было немного уроков украинского языка, но потом его полностью убрали. Когда доходили до России, дальше учили "ДНР". О том, как все происходило в "ДНР", как образовалась, откуда она появилась», – рассказывает Сергей.



В ОРДЛО на специальных уроках и торжественных мероприятиях в школах в качестве почетных гостей нередко выступают боевики или представители так называемых властей «ДНР» и «ЛНР».



«Приходили военные, поздравляли с праздниками, присутствовали. История в основном была о "ДНР", о том как она появлялась и объясняли людям, что "ДНР" – это будущее», – говорит дончанин.



Уход от всего «украинского» на территории ОРДЛО начался практически сразу. Уже в 2015 году была принята так называемая «концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи», основные тезисы которой взяты из аналогичного документа Российской Федерации. По факту, это активно поддерживаемая Кремлем пропаганда «русского мира».



По словам Сергея, молодежь в Донецке убеждали, что «Россия нас скоро заберет», что скоро «ДНР» войдет в состав России, и «будет хорошо». «Нас даже заставляли, чтобы диплом получить, оформлять российский паспорт», – вспоминает студент.



Политический эксперт Виталий Сизов отмечает, что самая главная пропаганда в ОРДЛО – это отсутствие Украины как таковой. «Всегда пропаганда такая грубая, государственная, она ни к чему не приводит», – считает эксперт.



Российские форумы для молодежи ОРДЛО



Для поддержания связи с Россией регулярно проводятся совместные молодежные форумы. Так, этим летом студенты из ОРДЛО посетили форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в оккупированном Крыму. Среди спикеров мероприятия были известные деятели искусства из России, а также глава МИД РФ Сергей Лавров и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. 65 детей из Донецка отправились на экскурсию по историческим местам России. Подобных форумов проводится много.

Форум «Таврида» в Крыму. Фото: ruinformer.com

Сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский регулярно отслеживает процессы интеграции молодых жителей ОРДЛО в РФ, а также как Россия милитаризирует детей и молодежь подконтрольной ей части Донбасса.



«Есть большая деятельность "Русского центра", который ежедневно проводит огромное количество мероприятий. Вот опять молодежь из ОРДЛО ездила на военные сборы в РФ, именно молодежь собирала там автоматы в Московской области», – рассказал Лисянский.



В этом году впервые молодежная делегация с оккупированных территорий отправилась на форум «Форос» в Крыму, который с 1999 года проводит Российская Федерация. Его основная тема – политика, и многие активные участники данного мероприятия в итоге работают в провластных структурах России.



«Проводятся всякие тематические мероприятия по пропаганде "русского мира", и это у них в принципе главная идеологическая цель, которую декларирует власть, что вот мы интегрируемся в некую глобальную Россию, даже не интегрируясь в нее по факту, мы вот находимся в едином пространстве», – пояснил политический эксперт Виталий Сизов.



Также в августе стартовал первый форум для молодежи из так называемых «ДНР» и «ЛНР» в оккупированном курортном поселке Седово. Он называется «Море-Лес». Как сообщают СМИ группировок, первая часть мероприятия посвящена «добровольческой деятельности». Также там можно получить гранты на социальные проекты.



От малышей до «юнармейцев»



Идеологическая обработка проводится даже для детей младшего школьного возраста. Так, недавно в социальных сетях появилось видео с так называемой «Азбукой Донбасса» для первоклассников, где сказано, что «Родина – это Россия».



Важной частью так называемого «патриотического воспитания» является милитаризация молодежи. Это происходит через такие общественные организации, как «Молодая гвардия – Юнармия». По сообщениям СМИ группировки «ДНР», туда вступили 2,5 тысячи человек.

«Юнармия» «ДНР». Фото: gazeta-dnr

Виталий Сизов считает, что такая милитаризация более направлена на то, чтобы уже выявить потенциально лояльных к этому людей.



Также подростки из ОРДЛО ездят учиться военному делу в Российскую Федерацию. Недавно с этими кадетами встретился главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин и рассказывал о «важности исторического момента».



Тik-Тok против пропаганды



Но несмотря на высокопарность речей о единении с Россией и «особом пути Донбасса», эта пропаганда не так влияет на молодежь, как хотелось бы главарям группировок и Кремлю.



«Мне было противно больше это слушать, поскольку знаю, что Донецк – это была Украина, и такое рассказывать... Я не верил. У меня был зачет по обществознанию, и мне не хватало последней оценки. Мне сказали, пока не выучите гимн "ДНР", мы вам оценки ставить не будем. Ну, и пришлось выучить. Мы выучили, все рассказали, потом никто не вспомнил его даже», – рассказывает Сергей, студент из Донецка.



О своем отношении к жизни в Донецке и Луганске молодые люди все чаще снимают ироничные ролики в ТikТok. Получается своеобразная форма социального протеста против окружающей действительности.

Молодежь выражает свое отношение к происходящему в роликах

Уехать любым путем



Сергей говорит, что если родители не подвержены пропаганде, то и на детей она не повлияет, а «ярых фанатов ДНР», по его словам, было очень мало.



По мнению экспертов, на самом деле на оккупированных территориях за ширмой пропаганды обычные люди все равно видят реальность, которая напрочь расходится с лозунгами группировок.



«Потому что есть некие ритуалы, церемониал, который люди должны выполнять, а то, что думают люди "на земле", – оно может отличаться от того, что декларируют», – отмечает Виталий Сизов.



Сейчас несмотря на пропаганду и обещания оккупационных властей, молодые люди в большинстве своем стремятся покинуть Донецк и Луганск, так как не видят там перспектив для своего развития. Кто-то отправляется в Россию, а кто-то в Украину.



По словам Сизова, об этом говорят и сами представители так называемых властей в ОРДЛО, что до 80% молодых людей и выше, которые получают дипломы российского образца, там не остаются, а используют любые способы, чтобы оттуда уехать.



«Даже сейчас общаюсь, все зарабатывают, накапливают деньги, чтобы уехать, снять квартиру и начать новую жизнь. Поскольку непризнанным быть не очень хочется», – подтверждает дончанин Сергей.