Фото: Mstyslav Chernov

Украина продолжает сдерживать полномасштабное вторжение со стороны России, отражая атаки одновременно на четырех фронтах. Украинцев радуют маленькие победы в сдерживании российской армии. Запад тем временем продолжает вводить санкции против страны-агрессора и обещает украинским дипломатам не только военную, но и юридическую поддержку в международном трибунале. Но сколькими жертвами будут омрачены мирные дни Украины в будущем? Этого никто не знает. Очевидно лишь, что прямо сейчас Кремль продолжает посылать российские войска в украинские города. Две недели наступления России обернулись гуманитарной катастрофой для ряда больших и малых населенных пунктов Украины. Только в Киевской области более 4 тысяч человек нуждаются в немедленной эвакуации, а в Мариуполе за время блокады, по предварительным подсчетам горсовета погибли 1300 человек.



Мирное население уже десятки раз попадало под обстрелы, одиночные или массированные, пытаясь выбраться из блокадных городов и поселков. Каждая сорванная договоренность стоила кому-то жизни.

Оккупанты расстреляли семью при попытке самостоятельно выбраться из города. Фото: Антон Геращенко

По состоянию на 9 марта режим прекращения огня и зеленые коридоры были согласованы на таких направлениях/маршрутах: Энергодар — Запорожье; Сумы — Полтава; Мариуполь — Запорожье; Волноваха — Покровск; Изюм — Лозовая; Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев. К вечеру стало известно, что в некоторых городах эвакуация так и не началась. Всему виной обстрелы.



Что же происходит в городах, о выходе из которых люди буквально молят.



Донецкая область



Мариуполь. Красивый украинский город у моря, отбивший гибридную российскую агрессию в 2014-2015 годах, уже больше недели живет под авиаударами и терпит блокаду. С момента первой неудавшейся эвакуации прошло четыре дня.

«В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые, видимо, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умерший ребенок. В 2022 году!», – сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 8 марта.



Во время обстрелов целые районы утопают в клубах дыма – огонь и разрушения мирной инфраструктуры. Россия бьет по городу со стороны оккупированной территории Донецкой области и это не «демилитаризация», а уничтожение мирных кварталов.





В среду, 9 марта, Россия нанесла очередной авиаудар по Мариуполю. Под огонь попали детская больница и роддом.

Фото: Mstyslav Chernov

К вечеру этого же дня областная власть подтвердила 17 раненых среди персонала и рожениц. Данные уточняются.

«Уже два дня подряд мы пытаемся эвакуировать гражданское население, которое хочет покинуть город. Но мы должны понимать, что стороны должны прийти к конкретному соглашению. Международный комитет Красного креста не может быть гарантом такого соглашения», – с таким заявлением 7 марта выступили представители МККК, которые находятся в Мариуполе. А на следующий день, 8 марта, в нескольких метрах от здания, где находится филиал организации, упали российские снаряды.

Фото: Ольга Марчукова

«Гражданское население, которое не может выйти из Мариуполя и других городов, больше не может ждать. Людям нужна еда, вода, лекарства, но больше всего им срочно нужна возможность перейти в безопасное место. Им пришлось пройти сквозь немыслимое насилие и отчаяние, и дальше это продолжаться не может», – подчеркнули в МККК.



Пока люди не могут выехать из обстреливаемых районов, им остается просто ждать. Это значит, что надо прятаться, где и как сможешь: в подвалах, подземных паркингах, часто без электричества и мобильной связи, без теплых вещей, еды и воды. Часто люди по несколько суток не знают, живы ли их родные и близкие, которые в последний раз выходили на связь еще до обстрелов. А, может, их родственникам под завалами нужна помощь прямо сейчас. Но никто об этом не узнает – связи до сих пор нет.



Киевская область



Небольшие города на северо-западе от украинской столицы ровно, как и Мариуполь замерли в ожидании зеленых коридоров или хотя бы гуманитарной помощи.



«Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и последующей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучья. В противном случае потери будут не только от обстрелов. В эти населенные пункты оккупанты не позволяют провозить гуманитарную помощь! Оккупанты формируют линию для дальнейшей атаки на столицу по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их в качестве заложников», – рассказал бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

Фото: Олексій Кулеба

По Ирепню периодически наносят точечные удары, большая часть города находится под контролем российских войск, а окраина у разрушенного моста возле Романовки – под контролем ВСУ. Именно через этот мост эвакуируют мирных жителей в сторону Киева.

Фото: AP - Efrem Lukatsky

Российскими снарядами разрушены Ирпенская городская поликлиника и новый медицинский центр.



В Буче 7 марта был взорван институт стекловолокна. Испарения ацетона и других химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловской Рубежовки, отметил Карплюк.



По всему пригороду Киева – тела убитых людей – они лежат как в подвалах, так и на улицах. Российские военные не позволяют забирать тела даже «Красному кресту», обстреливают автомобили гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что небольшие городки на подступах к украинской столице еще несколько лет назад стали популярным местом, где переселенцы из Донбасса покупали себе жилье, надеясь на новую мирную жизнь вне зоны «русского мира». Сегодня их снова непрошено пришли «защищать». Снова нужно бросать свой дом и уезжать в неизвестность, спасаясь от «миротворцев» Путина.

9 марта из Бучи и Гостомеля сегодня так и не удалось эвакуировать мирных жителей. В горсовете Бучи сообщили, что договориться с захватившими город российскими военными так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными. Вместе с тем удалось эвакуировать в Киев жителей соседних Ирпеня и Ворзеля.

Фото: Олексій Кулеба

Харьковская область



Изюм – очередной город, в который пришла гуманитарная трагедия. Здесь нет продуктов, воды, света, тепла, не работает связь.

Фото: Максим Стрельник

«Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медицинского колледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор, в помещении больницы нет окон, в детскую спортивную школу попал снаряд. Центральный парк как место кровавого побоища. Разрушены мосты. И это в городе, где никогда не базировался ни один военный», – рассказал заместитель мэра города Владимир Мацокин.

Фото: Владимир Мацокин

Из-за постоянных артобстрелов оккупантов в город не могут ввезти гуманитарную помощь.



По предварительным данным, в эвакуации нуждаются около 5 тысяч человек. В среду, 9 марта, город смогли покинуть от 200 до 300 человек. Большинство людей не выдвинулись по гуманитарному коридору из-за обстрелов.

Фото: Владимир Мацокин

Одни продолжают покидать дома, другие – ждут спасения



Мариуполь, Изюм, Ирпень и Буча – далеко не полный список городов, в которые пришла гуманитарная катастрофа. Эвакуация продолжается в Сумской области. На грани остаются часть Черниговской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Луганской областей.



Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения отмечает, что за 13 дней вторжения России украинская система здравоохранения оказалась под серьезным давлением, а Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за последние 75 лет.



К слову, Россия уже несколько раз во время переговоров пыталась навязать мирному населению Украины свои гуманитарные коридоры. Таким образом маршруты, проложенные Кремлем, ведут или в Россию, или в Беларусь, на территории которой, у границ с Украиной по-прежнему находятся военнослужащие в боевой готовности.



«Подчеркиваем, что эвакуация из военных соображений может происходить только на территории Украины (статья 49 Четвертой Женевской конвенции). Такие действия РФ подпадают под насильственную депортацию защищенных лиц. Это тоже военное преступление и преступление против человечности. Важно, что перемещение в Крым или оккупированные части Донецкой или Луганской областей (поскольку это временно оккупированная территория Украины) не будет военным преступлением, эвакуация здесь может быть осуществлена ​​из соображений безопасности. Населению должно быть разрешено вернуться в свои места жительства, как только ситуация будет под контролем Украины», – подчеркивают в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Глава министерства Ирина Верещук, в свою очередь, добавила, что Россия не открывает гуманитарный коридор в города Херсонской области, куда уже частично вошли войска оккупанта.



«Это не приемлемо! Поскольку эти пути будут использованы их военными, военной техникой, которые они хотят завезти и укрепить свои позиции», – отмечает Ирина Верещук.



Сводки об обстрелах по всей стране обновляются регулярно. Буквально каждый час Украина слышит новые данные о раненных и убитых. За две недели, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 516 гражданских лиц.