Обстріл Слов'янська: постраждали 4 особи, серед них — 2-річна дитина

Прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення чотирьох мирних мешканців. Слідчі пояснили, що це черговий воєнний злочин РФ.



«Внаслідок атаки отримали поранення четверо цивільних, серед яких мати та дворічний хлопчик. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, переломи та рану голови», — розповіли в прокуратурі області.



У приватному секторі, який став епіцентром удару, пошкоджено та частково зруйновано 14 домоволодінь. Тип використаної зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються.

Нагадаємо, минулої доби, 2 січня 2025 року, російські військові вбили одного жителя Донецької області — у Часовому Ярі.



Вночі Краматорськ зазнав російського удару —пошкоджено багатоквартирний будинок.