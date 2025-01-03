Гроші з рахунків пенсіонерів-переселенців спишуть до бюджету: кого це стосується

З 1 січня у пенсіонерів-переселенців вилучатимуть залишки коштів на рахунках Ощадбанку. Бюджет України на 2025 рік встановив умови, за яких відбудеться таке вилучення.



Стаття 40 закону про держбюджет зобов'язує Ощадбанк перевести залишки коштів на пенсійні рахунки внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду України, якщо ті протягом 12 місяців не знімали готівку, не розраховувалися за покупки та не переказували кошти.



Це стосується пенсіонерів, котрі стали переселенцями до 24 лютого 2022 року.



Також вилучатимуть гроші з рахунків внутрішньо переміщених пенсіонерів, які не пройшли фізичної ідентифікації протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися.



Водночас вилучення коштів з рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладено арешт чи інше обтяження.



Переселенець має особисто звернутися до Пенсійного фонду чи Ощадбанку, щоб відновити виплати, проте порядок поновлення виплат має затвердити Кабінет міністрів України.



Нагадаємо, для ідентифікації ВПО могли особисто звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду або до «Ощадбанку». Ще один варіант — авторизація в особистому електронному кабінеті на порталі ПФУ за допомогою «Дія. Підпис».



Наступний — ідентифікація за допомогою відеоконференцзв'язку. А ті переселенці, які виїхали за кордон, могли звернутися до консульської установи, яка мала видати документ, що фізична особа-отримувач пенсії є живою. Потім цей документ потрібно було надіслати рекомендованим поштовим відправленням до територіального органу ПФУ.



Навесні 2024 року в Україні майже 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб першої хвилі не пройшли ідентифікацію. Їм припинили виплату пенсій.



При цьому, який механізм відновлення пенсійних виплат у ПФУ не відповіли. Як зазначають експерти з організацій, які займаються проблемами переселенців, це можна зробити лише за особистого звернення.



Люди, які перебувають в окупації, фізично не зможуть звернутися до жодних органів на підконтрольних Україні територіях, бо виїхати із захоплених регіонів практично неможливо.



Раніше Кабмін ще на 6 місяців продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам в Україні.