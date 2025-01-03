Росіяни калічать себе на Лиманському напрямку, щоб уникнути участі в штурмі

Військовий ЗС РФ стріляє в руку іншому, щоб «відкосити» від штурму. Фото: кадр із відео

Аеророзвідникам 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго вдалося зняти, як окупанти РФ стріляють у себе, щоб уникнути відправки в штурм. Відео опублікували у тедеграм-каналі 66 ОМБр.



«Самодурство, яке ми схвалюємо!», - йдеться у підписі до відео 66 мехбригади.



Зазначається, що на Лиманському напрямку росіяни самі ж себе калічать. Двоє окупантів відмовилися йти воювати й придумали цікавий спосіб «відкосити».



Розвідники підкреслюють, що один із російських загарбників прострелив руку іншому, імітувавши поранення в бою.

Раніше повідомлялося, що російські військові ламають човни, уникаючи штурму островів на Дніпрі. Нагадаємо, «Фенікс» знищив техніку РФ на Краматорському напрямку.



Також у Серебрянському лісі танк ЗСУ відбив атаку росіян.