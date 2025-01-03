Росія за день випустила по Україні понад 10 ракет і понад 30 безпілотників

Підрозділи Сил оборони з 12:00 та станом на 20:00 п'ятниці, 3 січня, збили 3 ракети та 13 російських безпілотників. Ще 19 безпілотників було локаційно втрачено, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



«Станом на 20.00 збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА, 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локально втрачено (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.



Всього протягом доби РФ завдала ударів ракетами різних типів: п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Курській області, трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» по Чернігівській області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровській області. А також війська РФ атакували 32 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з північно-східного напрямку.

У ніч на 3 січня 2025 року (з 21.00 2 січня) Росія атакувала територію України 93 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів.



Прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення чотирьох мирних мешканців Слов'янська.