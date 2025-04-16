Поранених росіян відправляють у бій: зафіксовано штурм на палицях

РФ кидає на штурм поранених солдатів із палицями та милицями. Фото: кадр із відео

Росія продовжує кидати на штурми всіх без розбору, включно з пораненими. Про це повідомляє пресцентр Національної гвардії України.

Штурмовики на міліцях: росіяни кидають уперед усіх без розбору



Аеророзвідники бригади « #Спартан » зафіксували чергове доказ того, що враг не шкодує свій особовий склад. - НГУ (@ng_ukraine) April 16, 2025



Аеророзвідка бригади «Спартан» зафіксувала, як на Покровському напрямку до позицій українських захисників намагався просунутися російський солдат, спираючись на палицю. Попри очевидне поранення, його відправили в бій.



Це не перший подібний випадок. Раніше повідомлялося, що окупанти вже намагалися наступати на українські позиції, пересуваючись на саморобних милицях.



За даними НГУ, командування російських військ ставить бійцям ультиматум: або йти в атаку, або бути вбитими своїми ж.

Нагадаємо, під Покровськом росіяни відправляють до українських позицій штурмовиків на милицях.