Поранених росіян відправляють у бій: зафіксовано штурм на палицях

Росія продовжує кидати на штурми всіх без розбору, включно з пораненими. Про це повідомляє пресцентр Національної гвардії України.
Штурмовики на міліцях: росіяни кидають уперед усіх без розбору- НГУ (@ng_ukraine) April 16, 2025
Аеророзвідники бригади « #Спартан » зафіксували чергове доказ того, що враг не шкодує свій особовий склад.
Аеророзвідка бригади «Спартан» зафіксувала, як на Покровському напрямку до позицій українських захисників намагався просунутися російський солдат, спираючись на палицю. Попри очевидне поранення, його відправили в бій.
Це не перший подібний випадок. Раніше повідомлялося, що окупанти вже намагалися наступати на українські позиції, пересуваючись на саморобних милицях.
За даними НГУ, командування російських військ ставить бійцям ультиматум: або йти в атаку, або бути вбитими своїми ж.
Нагадаємо, під Покровськом росіяни відправляють до українських позицій штурмовиків на милицях.
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