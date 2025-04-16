Росія вже понад 30 разів била по українській енергетиці після домовленості з Вашингтоном про «тишу»

Росія вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичному секторі, попри безумовну згоду України на ці умови. На цьому наголосив представник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
«Загальна картина така: 36 днів тому Україна беззастережно погодилася на повне припинення вогню. Але Росія не просто відмовилася підтримати це — вона посилила терористичні атаки проти мирного населення», — наголосив він.
За словами Тихого, Україні та її союзникам настав час перейти до більш рішучих дій щодо Москви.
«Єдина мова, яку розуміє Росія, — це мова сили. Доки вона не відчує реального тиску, про серйозне ставлення до світу говорити не доводиться», — зазначив дипломат.
Він додав, що Україна активно працює зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами, переконуючи їх посилити тиск на Кремль.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує ігнорувати пропозиції США щодо припинення вогню і «досі не відчуває жодних наслідків», що, за його словами, є «ключовою проблемою».