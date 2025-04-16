Ексчиновник Офісу президента отримав 100 тис. доларів за вплив на АМКУ

Колишньому заступнику глави Офісу президента Андрію Смирнову повідомили про нову підозру — хабар $100 тисяч та відмивання коштів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про нову підозру колишнього державного службовця. Йдеться про отримання неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів та легалізацію незаконно отриманих коштів.



За даними слідства, у період з 2019 по 2021 рік чиновник легалізував кошти злочинного походження, вклавши майже 6,5 млн гривень у будівництво приватних будинків на узбережжі Одеської області. Формально нерухомість належала товариству, на яке пізніше була переоформлена на довірену особу.

Крім того, 2022 року Смирнов, за версією слідства, прийняв пропозицію від власника будівельної компанії вплинути на рішення Антимонопольного комітету України з метою скасування результатів тендеру на користь цієї фірми. За сприяння він отримав обіцянку на послуги з будівництва будинку вартістю 100 тисяч доларів, на що погодився та виконав зобов'язання, використовуючи службове становище.

САП інкримінує колишньому заступнику голови ОП отримання неправомірної вигоди, відмивання злочинних доходів та зловживання владою (ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 та ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України). Власнику компанії, своєю чергою, повідомлено про підозру за ст. 369 КК України (пропозиція неправомірної вигоди).

Досудове розслідування продовжується. Встановлюються можливі співучасники.