«ДНР» та «ЛНР» підвищили тарифи на комуналку. При цьому у багатьох немає води і тепла вдома

Черга за водою в Донецьку. Фото: «РИА Новости»

З 1 січня угруповання «ДНР» та «ЛНР» заявили про підвищення комунальних тарифів приблизно на 20%. Тут наголошують, що це перший крок до вирівнювання вартості житлово-комунальних послуг із регіонами Росії. Нині нібито є великий розрив у розмірах тарифів. Наприклад, у Донецьку вони у 2-2,5 рази нижчі, ніж у Ростовській області. Загалом процес планують розтягнути на 10 років — з підвищенням раз на рік. У ситуації розбиралися «Новини Донбасу».



«Наступне підвищення передбачається лише через півтора роки — з 1 липня 2024 року. На сьогоднішній день у нас тарифи збиткові і відшкодовують витрати лише на 63%. Саме тому у нашій галузі ЖКГ найнижчі зарплати», — заявив «глава служби тарифів ДНР» Олександр Аліпов.

З нового року тариф на воду для жителів підконтрольної Росії частини Донецької області склав 30 рублів за кубометр. На послуги центрального водовідведення — близько 14 рублів за куб. Опалення зросло приблизно до 18 рублів за квадратний метр у місяць. Електроенергія коштуватиме від півтора рублів до двох з половиною рублів, залежно від споживання. Найбільше виріс цінник на гарячу воду — до 93 рублів за кубометр. Вартість газу та тариф на послуги з вивезення сміття залишаються без змін.



На території захопленої Луганщини підвищилося все, зокрема ціна на газ та вивіз сміття, а також поштові послуги. Пошта пояснює такий крок тим, що на підставі федерального закону про «приєднання» до Росії з 1 січня 2023 року вона стала платником ПДВ. Окупаційна влада Луганської області зазначає, що після підвищення комунальні платежі для сім'ї із трьох осіб, які проживають у двокімнатній квартирі, зросли в середньому в місяць на 340-410 рублів, або на 17%. Тобто приблизно на 200 гривень за офіційним курсом. Ну або на ті ж 300-400 гривень за курсом фактичним.



Пропагандистські медіа пишуть, що тарифи нібито піднімають синхронно із виплатами. Адже, нібито, з 1 січня мінімальна зарплата в Донецьку і Луганську підвищена до загальноросійського рівня, а це більше 16 тисяч рублів. Але жителі захопленого Донбасу в місцевих чатах наголошують, що все відбувається якраз навпаки. Тарифи підвищили, зарплати — ні. Щодо пенсій, то їх збільшення нібито тільки закладено в бюджет, а оплачувати комунальні послуги потрібно вже зараз.



Люди кажуть:

«Спочатку зарплати та пенсії дайте, як у Росії, а потім на комуналку та продукти ціни підвищуйте»

«А де пенсія, як у Ростові?»

«Я 45 років пропрацювала, і пенсія була середня, а тепер стала мінімальною. І як платити ЖКГ, оплачувати ліки за 11 тисяч і харчуватись на день по 300 рублів?»

У Росії тарифи підвищують двічі на рік. Середньостатистична сім'я, яка мешкає в багатоквартирному будинку, платить за комуналку понад 5 тисяч рублів на місяць приблизно 2500 гривень за офіційним курсом. У віддалених регіонах цінник доходить до 9 тисяч рублів (це 4,5 тисячі гривень). У той же час, на думку жителів Донбасу, порівнювати російські міста з Донецькою та Луганською областю — щонайменше негуманно, враховуючи, в яких умовах живуть люди. І мова не тільки про обстріли. У Донецькій області з лютого минулого року — катастрофічна ситуація з водою. В самому Донецьку — великі проблеми ще й з опаленням.



Ось деякі висловлювання донеччан у соцмережах:

«Як же можна порівнювати? Як жили у мирних регіонах та наші 9 років життя. Ціни вищі у "ДНР" на все. За рік "спецоперації" більшість людей стали жебраками. Тільки на воду та паперові серветки витратили більше, ніж за всі вісім років. За таке життя у Донецьку нам усім мають доплачувати, а не підвищувати тарифи».

«Військовий стан. Постійні обстріли. Немає води. Опалення та електрику постійно відключають. Яке підвищення тарифів?»

«А щось змінилося після 1 січня? У сенсі подачі та якості води? За що платити?»

Щоб підсолодити пігулку, угруповання «ДНР» заявило, що подача води населенню поки що залишається безкоштовною. У той же час для тих абонентів, які отримують воду з артезіанських свердловин, тариф збільшиться на 5 рублів за кубометр. До речі, крім цін на комунальні послуги, з 1 січня на 20% підвищується і вартість тарифів на мобільний зв'язок місцевих операторів.



Перші п'ять років комунальні тарифи в окупації взагалі не росли. Що стало благодатною темою для маніпуляцій на фоні підвищень на решті території України. Наприклад, ще в 2019 році загальна ціна комуналки за трикімнатну квартиру влітку в Донецьку становила близько 700-800 рублів — на той момент приблизно 320 гривень. Взимку з опаленням удвічі більше. У результаті, заборгованість за комунальні послуги через п'ять років склала 9 мільярдів рублів. З осені 2019 року тарифи почали підвищувати двічі на рік —у лютому та липні. Попереднє підвищення комунальних платежів відбулося 1 січня 2021 року.