«ДНР» и «ЛНР» повысили тарифы на коммуналку. При этом у многих нет воды и тепла дома

Очередь за водой в Донецке. Фото: «РИА Новости»

С 1 января группировки «ДНР» и «ЛНР» заявили о повышении коммунальных тарифов примерно на 20%. Здесь подчеркивают, что это первый шаг к выравниванию стоимости жилищно-коммунальных услуг с регионами России. Сейчас якобы есть большой разрыв в размерах тарифов. Например, в Донецке они в 2-2,5 раза ниже, чем в Ростовской области. В общем процесс планируют растянуть на 10 лет — с повышением раз в год. В ситуации разбирались «Новости Донбасса».



«Следующее повышение предполагается только через полтора года — с 1 июля 2024 года. На сегодняшний день у нас тарифы убыточны и возмещают затраты всего лишь на 63%. Именно поэтому у нашей отрасли ЖКХ самые низкие зарплаты», — заявил «глава службы тарифов ДНР» Александр Алипов.







С нового года тариф на воду для жителей подконтрольной России части Донецкой области составил 30 рублей за кубометр. На услуги центрального водоотведения — около 14 рублей за куб. Отопление выросло примерно до 18 рублей за квадратный метр в месяц. Электроэнергия будет стоить от полутора рублей до двух с половиной рублей, в зависимости от потребления. Больше всего вырос ценник на горячую воду — до 93 рублей за кубометр. Стоимость газа и тариф на услуги по вывозу мусора остаются без изменений.



На территории захваченной Луганщины повысилось все, в том числе цена на газ и вывоз мусора, а также почтовые услуги. Почта объясняет такой шаг тем, что на основании федерального закона о «присоединении» к России с 1 января 2023 года она стала плательщиком НДС. Оккупационные власти Луганской области отмечают, что после повышения коммунальные платежи для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире, возросли в среднем в месяц на 340-410 рублей, или на 17%. То есть, примерно на 200 гривен по официальному курсу. Ну или на те же 300 — 400 гривен по курсу фактическому.



Пропагандистские медиа пишут, что тарифы якобы поднимают синхронно с выплатами и пособиями. Ведь,якобы, с 1 января минимальная зарплата в Донецке и Луганске повышена до общероссийского уровня, а это более 16 тысяч рублей. Но жители захваченного Донбасса в местных чатах подчеркивают, что все происходит как раз наоборот. Тарифы повысили, зарплаты — нет. Что до пенсий, то их увеличение якобы только заложено в бюджет, а оплачивать коммунальные услуги нужно уже сейчас.



Люди говорят:

«Сначала зарплаты и пенсии дайте, как в России, а потом на коммуналку и продукты цены повышайте»

«А где пенсия, как в Ростове?»

«Я 45 лет проработала, и пенсия была средняя, а теперь стала минимальная. И как платить ЖКХ, оплачивать лекарства за 11 тысяч и питаться в день по 300 рублей?»

В самой России тарифы повышают дважды в год. Среднестатистическая семья, которая живет в многоквартирном доме, платит за коммуналку более 5 тысяч рублей в месяц — примерно 2500 гривен по официальному курсу. В отдаленных регионах ценник доходит до 9 тысяч рублей(это 4,5 тысячи гривен). В тоже время, по мнению жителей Донбасса, сравнивать российские города с Донецкой и Луганской областью — по меньшей мере негуманно, учитывая, в каких условиях живут люди. И речь не только об обстрелах. В Донецкой области с февраля прошлого года — катастрофическая ситуация с водой. В самом Донецке — большие проблемы еще и с отоплением.



Вот некоторые высказывания дончан в соцсетях:

«Как же можно сравнивать? Как жили в мирных регионах и наши 9 лет жизни. Цены выше в "ДНР" на все. За год "спецоперации" большая часть людей стали нищими. Только на воду и бумажные салфетки потратили больше, чем за все восемь лет. За такую жизнь в Донецке нам всем должны доплачивать, а не повышать тарифы».

«Военное положение. Постоянные обстрелы. Нет воды. Отопление и электричество постоянно отключают. Какое повышение тарифов?»

«А что-то изменилось после 1 января? В смысле подачи и качества воды? За что платить?»

Чтобы подсластить пилюлю, группировка «ДНР» заявила, что подача воды населению пока остается бесплатной. В тоже время для тех абонентов, которые получают воду из артезианских скважин, тариф увеличится на 5 рублей за кубометр. Кстати, помимо цен на коммунальные услуги, с 1 января на 20% повышается и стоимость тарифов на мобильную связь местных операторов.



Первые пять лет коммунальные тарифы в оккупации вообще не росли. Что стало благодатной темой для манипуляций на фоне повышений на остальной территории Украины. Например, еще в 2019 году общая цена коммуналки за трехкомнатную квартиру летом в Донецке составляла около 700-800 рублей — на тот момент примерно 320 гривен. Зимой с отоплением — вдвое больше. В результате, задолженность за коммунальные услуги спустя пять лет составила 9 миллиардов рублей. С осени 2019 года тарифы начали повышать дважды в год — в феврале и июле. Предыдуще повышение коммунальных платежей произошло 1 января 2021 года.