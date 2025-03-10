Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Зеленський прибув Саудівську Аравію. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський разом з українською делегацією 10 березня прибув з офіційним візитом до міста Джидда у Саудівській Аравії. Про це передає Reuters та Інтерфакс-Україна.



«Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до міста Джидда в Саудівській Аравії», — повідомив виданню Reuters український чиновник.



Як зазначається, літак з українською делегацією приземлився о 16:40 у Міжнародному аеропорту імені короля Абдель-Азіза.



Разом із Зеленським до Саудівської Аравії прибули, зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак та його заступник Павло Паліса, а також глави МЗС та Міноборони України Андрій Сибіга та Рустем Умєров.



Раніше ми писали, що переговори між українською та американською делегаціями заплановані на 11 березня у Саудівській Аравії.