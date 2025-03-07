В Луганську окупанти ув'язнили місцеву жительку до колонії на 10 років

Незаконний «суд» в окупованому Луганську ухвалив вирок місцевій мешканці, звинуваченій у «фінансуванні тероризму та екстремістської діяльності». Члени окупаційної адміністрації «ЛНР» засудили її до 10 років колонії загального режиму.



Ім'я незаконно засудженої не розголошується. За версією «слідчих», жінка нібито здійснила не менше 10 грошових переказів на банківські картки «Азова» та «Правого сектору» у період із січня до квітня 2024 року.



Російські силовики затримали її ще у червні минулого року у власному будинку на території Старобільського району Луганщини.

Так звана «прокуратура ЛНР» затвердила обвинувальний висновок щодо «кримінальної справи» щодо 21-річного Артема Куджанова, якого звинувачують «у шпигунстві».