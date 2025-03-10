Росія відкриває новий «виш» для підготовки окупантів на ТОТ

Росіяни продовжують розширювати свою репресивну систему на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру Національного Спротиву, на ТОТ Херсонської та Запорізької областей відкрито філії Орловського юридичного інституту МВС РФ.



У цих «навчальних закладах» готуватимуть майбутніх колаборантів і виконавців кремлівських наказів. Також повідомляється, що окуповані території України перетворюються на полігон для підготовки каральних загонів і гарматного м'яса.



Крім того, у ЦНС нагадали, що в Донецьку вже діє філія аналогічної «академії», де навчають методів придушення опору, включно з тортурами та репресіями.



Центр Національного Спротиву закликає мешканців окупованих територій не ставати частиною цієї системи, саботувати роботу окупаційних «вишів» і приєднуватися до руху опору.