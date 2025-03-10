Сирський відповів, чи є загроза оточення ЗСУ у Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на кордоні Сумщини із Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані ударами окупантів.



«Попри залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Лише у районі села Плехове за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти. Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, які намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки створеній системі оборони», – сказав Сирський.



Головком заявив, що ухвалив рішення про посилення українського угруповання військ у Курській області необхідними силами та засобами, зокрема РЕБ та безпілотною складовою.



«Поки що загрози оточення наших підрозділів у Курській області немає. Підрозділи здійснюють своєчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони», – резюмував він.

Нагадаємо, що британське агентство Reuters повідомило, що українські сили виявилися майже повністю відрізані від постачання в Курській області, а американське видання Politico заявило, що ситуація може змусити ЗСУ відступити. Також стало відомо, що близько 100 російських військових підземними трубами газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» змогли пройти на околиці міста Суджа.