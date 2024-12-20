СБУ повідомила про підозру заступнику Герасимова, який наказав ударити по журналістам Reuters у Краматорську

Заступник начальника Генштабу ЗС РФ Олексій Кім. Фото: Міноборони Росії

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського генерала, який організував ракетний удар по знімальній групі міжнародного інформаційного агентства Reuters 24 серпня у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Тоді внаслідок влучання балістичної ракети по готелю «Сапфір» загинув співробітник Reuters, а ще п'ять його колег отримали поранення.



За даними слідчих СБУ, відповідальним за цю повітряну атаку є генерал-полковник РФ Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ.



Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де знаходилися лише цивільні. Для атаки генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ. Згідно з бойовим наказом, підлеглі Кіма вдарили по готелю балістичною ракетою «Іскандер-М».



Ракетний удар повністю зруйнував готель, а крім журналістів Reuters, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще п'ять інших цивільних.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили генерал-полковнику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення Кіма до відповідальності.

Нагадаємо, що вранці 17 грудня у Москві ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. Напередодні СБУ повідомила його про підозру у застосуванні хімічної зброї проти ЗСУ.