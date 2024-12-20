РФ масованно атакувала Донеччину: загинула пенсіонерка, є постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Російські війська в п'ятницю, 20 грудня, завдали ударів по містам Донеччини — Костянтинівці, Лиману та Покровську. Внаслідок атаки загинула жінка, також четверо людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Як зазначається, росіяни рано-вранці скинули, ймовірно, авіаційну бомбу («ФАБ-250») у багатоповерховий будинок. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники розблокували тіло 75-річної жінки.





О 07:00 загарбники обстріляли з артилерії Лиман. На території гаражного кооперативу отримав тілесні ушкодження 51-річного чоловіка, з мінно-вибуховою травмою, пораненнями голови та грудної клітки його відправили до лікарні.



Крім того, у Покровську через російську атаку травмовано ще 3 чоловіків. У них діагностовано травму голови, різані рани тіла, осколкові поранення плеча та стегна.



У містах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гаражі та складські приміщення.



Раніше ми писали, що в ніч на 20 грудня 2024 року Росія завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М», керованої авіаційною ракетою Х-59/69 і 65 ударними БПЛА «Shahed» і безпілотниками інших типів, а під ранок противник завдав удару по столиці України 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.