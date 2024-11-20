Окупанти виводять ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту — АТЕШ

РФ виводить ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту. Фото: АТЕШ

Під час розвідки Євпаторійського району український опір з'ясував, що окупанти перекинули військову техніку і системи ППО в район Керчі для додаткового прикриття Кримського мосту. Про це пише рух «АТЕШ».



За даними агентів «АТЕШ», це залишило авіаремонтний завод та прилеглий аеродром практично без охорони та техніки.

РФ виводить ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту Фото: АТЕШ

На території заводу залишилися тільки фюзеляжі літаків і стара зенітна установка «ЗУ-23-2», яка, ймовірно, призначена для боротьби з дронами.



«Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили на інші військові аеродроми після успішних ударів Сил оборони України», - йдеться в повідомленні опору.



Нагадаємо, український опір «АТЕШ» розвідав стратегічні об'єкти ВКС РФ в Московській області.