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Головне за день: ЗСУ використали Storm Shadow. Бої в центрі Курахового

20 листопада 2024, 23:00

Головне за день: ЗСУ використали Storm Shadow. Бої в центрі Курахового

Політика

 Незабаром новообраний президент США Дональд Трамп проведе переговори з головою Кремля Володимиром Путіним щодо повномасштабної війни в Україні, передає Bloomberg.

Президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни, які зміцнять захист ЗСУ від російських військ. Це відповідь США на просування РФ у Донецькій області.

Володимир Путін готовий до переговорів, проте не згоден на територіальні поступки та вступ України до НАТО.

Суспільство

 На території Донецької області, підконтрольної українській владі, залишаються 323,8 тисячі мирних жителів. А на території, де ведуться активні бойові дії, проживають понад 59,3 тисячі осіб, з них 442 дитини. Наразі розглядається примусова евакуація ще у 14 населених пунктах.

Верховна Рада проголосувала за закон щодо позбавлення державних нагород зрадників України. Позбавити державних нагород України можуть за обвинувальним вироком суду та рішенням РНБО про застосування спеціальних економічних та інших санкцій.

Гуманітарна ситуація в окупованій Горлівці залишається складною, заявили у групуванні «ДНР». Стверджується, що з 13 листопада удари зазнають об'єктів критичної інфраструктури міста. Через щоденні обстріли без світла продовжують залишатися понад 63 тисячі містян. 42 котельні зупинені через відсутність електрики та води.

Посольство США попередило про можливу масовану атаку РФ на Україну. Посольства Іспанії та Греції в Україні вирішили тимчасово закрити свою штаб-квартиру. Посольство Італії залишиться закритим для відвідування, але продовжує працювати.

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація депортувала 19546 дітей. На сьогодні вдалося повернути в Україну понад 1000 дітей.

В Алчевську , як і в багатьох окупованих містах Луганщини, спостерігається бездіяльність «комунальних служб», відповідальних за вивіз сміття.

Бойові дії

 Окупанти обстріляли село Первомар'ївка на Донеччині касетними снарядами з РСЗВ «Торнадо». Загинув 11-річний хлопчик, ще 2 людей поранено, зокрема 13-річну дівчинку.

Російські окупанти вкотре розстріляли полонених ЗСУ. У прокуратурі Донецької області повідомили, що це сталося на Покровському напрямі.

Внаслідок обстрілу мікрорайону «Квартал 88» загинула мешканка окупованої Горлівки, заявили в угрупуванні «ДНР».

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив атаку безпілотників на 13 арсенал ГРАУ в Новгородській області Росії. Російська влада атаку на арсенал не підтверджувала. Водночас губернатор області повідомив, що провів засідання КНС щодо ліквідації наслідків нічної атаки безпілотників. Жителів Котового евакуйовано до Окулівки.

Ракети Storm Shadow вдарили по стратегічному об'єкту РФ у Курській області, пише «Агентство», яке геолокувало відео одного з ударів. Судячи з відео, ракети летять у бік далекого крила садиби "Мар'їно". За даними видання Defenсe Express, на території санаторію може розташовуватись поглиблений командний пункт, яким користується командування угрупуванням російських військ у Курській області, а також північнокорейські офіцери, які командують військовими з КНДР у регіоні.

У російському селі Безимено Білгородської області безпілотник здетонував у дворі будинку, поранено одну людину.

За даними аналітиків DeepState, російські окупаційні війська захопили Нову Іллінку Покровського району Донецької області.

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