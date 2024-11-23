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У Дружківці число тих, хто хоче евакуюватися поменшало, ніж на початку війни

23 листопада 2024, 16:30

У Дружківці число тих, хто хоче евакуюватися поменшало, ніж на початку війни

У Дружківці та громаді орієнтовно залишається 32 тисячі людей. Про це «Новинам Донбасу» розповів начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський.

У перші місяці війни мешканці громади активно користувалися послугами евакуації. Наразі евакуація проводиться, але кількість мешканців зменшилася, зазначив чиновник.

Крім цього на обліку в управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради нараховується 14,7 тисячі переселенців, які переїхали до Дружківської громади з інших міст та сіл Донецької області. Тепер ці люди теж мають покинути Дружківку, адже у громаді оголошено обов'язкову евакуацію.

Якщо ситуація на фронті загостриться, то в громаді оголосять примусову евакуацію.

Наразі чиновники розглядають можливість розширити перелік населених пунктів, де оголошено примусову евакуацію. Планують додати 14 населених пунктів Покровської громади, де зараз проживає 167 дітей.

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