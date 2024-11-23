П'ять сіл на Донеччині прозвітували, на що витратили за рік 30 мільйонів гривень

Андріївська селищна громада Донеччини з початку року провела 25 закупівель вартістю понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.



Селищна рада витратила 20,88 мільйона гривень на утримання доріг, прибирання снігу, посипання доріг протиожеледною сумішшю, обслуговування мереж зовнішнього освітлення та водопостачання. Загальна сума послуг складає 1,4 мільйона гривень.



Капітально відремонтовано дороги на загальну суму 15,5 мільйона гривень.



Також проведено ремонт укриття в одному із населених пунктів громади на суму 1,04 мільйона гривень. Ще одне укриття було відремонтовано на суму 2,34 мільйона гривень.



Ремонтувалися також водопровідні мережі, закуповувалося паливо та послуги з обслуговування техніки сільської ради.



До складу громади входять 5 сіл: Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське та Сергіївка.